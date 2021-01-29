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MEDYA

Canlı yayında kahkaha attıran tartışma! Berat Albayrak'a ne oldu sıkıntı var mı?

Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde Hadi Özışık, Gürkan Hacır, Metin Özkan ve arış Yarkadaş'ın katıldığı 'Sağlı Sollu'da kahkahalar havada uçuştu. İşte o kahkaha tufanını başlatan soru ve yaşananlar...

TV 100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde gazeteciler Hadi Özışık, Metin Özkan, Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş'ın yorumcu olarak katıldığı 'Sağlı Sollu' programında Berat Albayrak tartışmasında kahkahalar uçuştu. Moderatör Ahu Özyurt'un tartışmayı sık sık Berat Albayrak'la ilgili iddialara getirmesi üzerine film koptu.

Ahu Özyurt'un ısrarla "Merkez Bankası'nın faiz politikası AK Parti içinde bir sıkıntı oluşturuyor mu?" soruları üzerine Hadi Özışık, "Bacı sen ne istiyorsun, biz sana şimdi ne diyelim?" diye cevap verince stüdyoda kahkaha tufanı koptu. Metin Özkan da muhabbete "Ne verelim ablama" diyerek katılınca kahkahaların dozu arttı.

Ahu Özyurt'un "Sıkıntı var mı yok mu?" sorularının ısrarla sürmesi üzerine Hadi Özışık "yok, yok" karşılığını verince Metin Özkan gülerken neredeyse boğuluyordu.

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