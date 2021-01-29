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POLİTİKA

Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' uyarısı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde tartışma konusu olan 'fahiş fiyat' artışıyla ilgili ""Ben buradan bütün bu esnaflarıma sesleniyorum, siz bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir." uyarısı yaptı.

"Gerekse okullar, gerekse restoranlar ve açık mekanlar ile ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Bu konuda şu anda lokantalarımızı biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var." açıklaması yapan Erdoğan, "Bunun için de son açıklamalarımda mali destekler noktasında 1000 lira ile 750 ve 500 lira gibi bir desteği 3 ay verme kararı aldık. Bu adımla birlikte de çok ciddi bir yükü de üzerimize almış bulunmaktayız." diye konuştu.

"Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz"

Erdoğan, şunları kaydetti: Şu anda küçük esnafımızı da yalnız bırakamayız. Esnaflarımızın gerek sebzede gerek meyvede, hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ticaret Bakanlığımız çok yoğun bir çalışmanın içerisinde. Biz vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette, kırmızı ette bu süreci takipte tutuyoruz. Lütfen yaptığınız işi hakkı ile yapın ve vatandaşımıza zülüm etmeyin.

Ben buradan bütün bu esnaflarıma sesleniyorum, siz bu süreci devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. 
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