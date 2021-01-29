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Özel Kuvvetleri bir de bulutların üstünde izleyin! MSB paylaştı görüntüler nefes kesti

Anadolu Ajansı

'Bordo bereli' olarak bilinen Özel Kuvvetler'de, paraşüt ekibinin bulutların üzerinde yaptığı gösteri, adeta dosta güven düşmana korku saldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim." ifadelerine yer verildi. 

Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.

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