Özel Kuvvetleri bir de bulutların üstünde izleyin! MSB paylaştı görüntüler nefes kesti

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Korkusuzca ve profesyonelce her türlü zor görevi üstün başarıyla yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın isimsiz kahramanlarını bir de bulutların üzerinde izleyelim." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, Özel Kuvvetler ekibinin uçaktan atladıkları ve bulutların üzerinde tekli ve toplu gösteriler sergiledikleri anlar yer aldı.