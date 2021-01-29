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MEDYA

Esra Erol Mevla Kaya'nın eşini 'bu sapkınlık' deyip stüdyodan kovdu

Esra Erol'da canlı yayını Mevla Kaya'nın eşi Salih Kaya'nın pişkinliği ile karıştı. Esra Erol 'bu aşk değil sapkınlık' dediği Salih Kaya'yı yayından kovdu. Canlı yayında olaylar çıkınca yayına ara verildi.

Sevgilisi ile eşi ve karısıyla birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'u canlı yayında çıldırttı. Bugüne kadar suskun kalan karısı Mevla Kaya tüm pislikleri ortaya dökünce, hem Salih Kaya hem metresi çirkinleşti. Sapkın ilişki 19 yaşındaki Nilüfer'in annesine de sinir krizi geçirtti.

Türkiye Mevla Kaya'nın vereceği kararın ne olacağını merak ederken, canlı yayında kıyametler koptu. Esra Erol, 'Bu aşk değil sapkınlık' diyerek Salih Kaya'yı canlı yayından kovdu. Sevgilisi Nilüfer, Mevla Kaya'ya saldırdı. Esra Erol arada kaldı. Anne sinir krizleri geçirirken canlı yayın kesildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Mevla Kaya olayında son yaşananlar:

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