Hamsi şiş nasıl yapılır bu lezzet kaçmaz!

Hem çok pratik hem de fazlaca sağlıklı olan balığın masamızda sıklıkla yer alışı hamsi sayesindedir. Balık pazarlarında kolayca bulabilmek ve haliyle diğer balıklara kıyasla biraz daha ekonomik oluşunun da etkisi büyük tabi... Yanında sumaklı soğanlar mı dersiniz, çoban salatalar mı... O seçim size kalmış biz hepsini, bütün balık yancılarını kalbimizin her köşesiyle seviyoruz. Eh hem balığı hem de yancılarını çok seviyorsak bize sadece kolayca pişirmesi ve afiyetle yemesi kalıyor. Biz size bu gün hamsi şiş tarifi vereceğiz. Hamsinin bu halini mutlaka denemenizi öneririz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Yarım kilo hamsi, yarım bardak un, yarım bardak mısır unu, tuz, kızarrmak için sıvıyağ, yeteri kadar çöp şiş.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=vSn9LdzhsNs&feature=youtu.be