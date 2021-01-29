CHP'deki istifalar Bülent Ecevit'in terörle ilgili sözlerini akıllara getirdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp teröre destek veren HDP ile araya mesafe koyulamamasından duyulan rahatsızlıklarını ileten 3 milletvekili CHP'den istifa etti. Yaşanan bu gelişme, eski Başbakan Bülent Ecevit'in terörle ilgili sözlerini akıllara getirdi.
Teröre destek veren HDP ile araya mesafe koyulamamasından duyulan rahatsızlık dile getiren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 3 milletvekili, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp partiden istifa etti.
Bu istifalar, gündemde geniş yer bulurken; akıllara yıllar önce eski Başbakan Bülent Ecevit'in bir tartışma programında yaptığı açıklamalar geldi.
Ecevit, o konuşmasında, teröre destek verici yayınların kesinlikle yasaklanması gerektiğine vurgu yaparak terörü teşvik eden bir yazarın teröristten bile daha tehlikeli olduğunu kaydetmişti.