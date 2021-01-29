CHP'deki istifalar Bülent Ecevit'in terörle ilgili sözlerini akıllara getirdi

Teröre destek veren HDP ile araya mesafe koyulamamasından duyulan rahatsızlık dile getiren Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 3 milletvekili, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp partiden istifa etti.

Bu istifalar, gündemde geniş yer bulurken; akıllara yıllar önce eski Başbakan Bülent Ecevit'in bir tartışma programında yaptığı açıklamalar geldi.

Ecevit, o konuşmasında, teröre destek verici yayınların kesinlikle yasaklanması gerektiğine vurgu yaparak terörü teşvik eden bir yazarın teröristten bile daha tehlikeli olduğunu kaydetmişti.