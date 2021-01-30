Hülya Hökenek Habertürk'te Hilal Kaplan'ı canlı yayından aldı

Habertürk'te canlı yayınlanan Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine boyuna" programında FETÖ-PKK kavgası çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın kendisi hakkında Habertürk yayınında sarf ettiği ifadelere yanıt vermek için canlı yayına bağlanan gazeteci Hilal Kaplan, kanala ve çalışanlarına 'FETÖ'cülük' suçlamasında bulundu.

Hülya Hökenek: Yaptığınız itibar suikastı

Hilal Kaplan'ı yayından alan sunucu Hülya Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil, itibar suikastı. Kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Hilal Hanım, siz cevap hakkı sınırlarını aştınız. Size çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz: Gülen'e şiir yazmış bir kadın

Hilal Kaplan'ın 'ithamlarını' dinlerken sesini çıkarmayan İsmail Saymaz, Kaplan yayından alındıktan sonra coştu. İsmail Saymaz, şunları söyledi:

-"Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp, süreç bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaner'i, Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Şimdi utanmadan o geçmişini sileceğini zannediyor. PKK'yla ilgili övgü dolu tweet'leri Twitter'da cirit atıyor" dedi.