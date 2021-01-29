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Bartın'da batan geminin kırılma anı ortaya çıktı

BARTIN'ın İnkum açıklarında kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde; geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.

Gürcistan’ın Poti Limanı’ndan yük alarak Bulgaristan’a giden Palau bandıralı 'Arvin' isimli kuru yük gemisi, 17 Ocak Pazar günü saat 12.30 sıralarında Bartın İnkum sahilinin 200 metre açığında ikiye bölünüp battı.

Gemide bulunan 2’si Rus, 10’u Ukrayna vatandaşı 12 mürettebattan 6’sı kurtarıldı, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Geminin kırılma anını kaydetti

Geminin dalgalarda kırılma anı, sağ kurtulan bir gemici tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; geminin kırılma anları ve kaptan köşkündeki panik yer aldı.

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