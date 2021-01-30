Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı

Katıldığı evlilik programları ile şöhreti yakalayan fenomen gelin Hanife Gürdal, özel hayatı ile sık sık sosyal medyanın diline düşüyordu. Özellikle başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı olay paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gürdal, bu kez ayrılık kararı ile gündem oldu.

Bir süredir problem yaşadığı eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldıklarını duyuran fenomen gelin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda boşanma dilekçelerini imzaladıklarını açıkladı. Taşınma anlarını gösteren paylaşımıyla evleri de ayırdıklarını duyuran Hanife, "Bu süreçte kimseyle konuşmak istemiyorum. Onun dışında anlaşmalı boşanıyoruz. İmzaladık dilekçeyi o da adliyeye verdikten sonra 15 gün içerisinde boşanabiliyormuşuz. Benim için her şey gayet normal. Paylaştığım şeylerden anlam çıkarmayın." dedi.