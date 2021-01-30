Bomba CHP kulisi! Üç milletvekili istifa etti, 15 kişi daha istifa yolunda!

CHP'de kıyamet koptu, üç milletvekili istifa etti. Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'le yaptıkları görüşme sonrasında istifa kararı aldı. İstifa eden üç milletvekilinin Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Hareketi partisine katılacakları hemen hemen kesinleşti. CHP'yi yakından bilen gazeteci Şaban Sevinç ve Ali Haydar Fırat Hadi Özışık'ın Perde Arkası programına konuk oldu.

Şaban Sevinç, istifaların üç milletvekili istifasıyla sınırlı kalmayacağını iddia etti. Belediye başkanları ve başka milletvekillerinin de istifa edeceğini söyleyen Şaban Sevinç "15'e yakın belediye başkanı ve 10'a yakın milletvekili daha istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine katılacak" dedi. Ali Haydar Fırat ise istifaların beklendiğini ancak iddia edildiği gibi Saray'ın bu istifalarla ilgisinin olmadığını söyledi. Ali Haydar Fırat da Şaban Sevinç gibi yeni istifaların olacağını söyledi ama sayı vermedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği konusunda çok bilgi sahibi olmadığını söyleyen Fırat, Muharrem İnce'nin başarılı olamayacağını savundu.