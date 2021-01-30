Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen ve Enis Arıkan'ın Yıldız Tilbe dansı olay!

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için '@EnisArıkan' isminde bir program hazırlayan Enis Arıkan, her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. Sevilen programın son bölümüne Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen konuk oldu. Dizide sergilediği performans ile ilgi odağı olan 24 yaşındaki oyuncu, programda izleyicilerle bambaşka bir yönünü paylaştı.

Enis Arıkan ile birlikte dans eden Sezen, ünlü isimlerin taklitlerini yaparak seyirciye keyifli dakikalar yaşattı. Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe'ye, Yonca Evcimik'ten Hande Yener'e kadar birçok ismin dansını taklit eden ünlü isimler performanslarıyla beğeni topladı.