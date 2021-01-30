Saadet Partisi'nde neler oluyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi YİK (Yüksek İstişare Kurulu) başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti bir çok soruyu beraberinde getirmişti. Saadet Partisi Cumhur İttifakına mı geçiyor? Gibi Saadet Partisi ile ilgili merak edilenleri Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya Perde Arkası programında Hadi Özışık'a cevapladı.