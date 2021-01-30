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Cemal Enginyurt'un Devlet Bahçeli sözleri bomba!

Eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Perde Arkası programında Hadi Özışık'ın konuğu oldu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Devlet Bahçeli ile ilgili ne söyledi?  Eski  MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Perde Arkası Programında Hadi Özışık'ın konuğu oldu.  Geçtiğimiz günlerde Selçuk Özdağ saldırısı ile ilgili de açıklamalar yapan Cemal Enginyurt birçok şeyi canlı yayında bizlerle paylaştı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli kendisine geri dön çağrısı yaparsa yanıtı ne olur diye sorduk Enginyurt'a... Eski partisinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili söylediği sözler ve daha fazlası sizlerle.

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