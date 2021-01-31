BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
POLİTİKA

Büyük skandal! Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş canlı yayında küfür etti

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş’in, yerel bir televizyonda canlı yayının başladığını fark etmeyerek küfür ettiği anlar yayına yansıdı. Program sunucusu Murat Altay ise anons yapmaya hazırlandığı sırada duyduğu sözler karşısında büyük şok yaşadı. Yayın sonrası açıklama yapan DEVA Partisi İl Başkanı 'espri' dedi ve özür diledi.

Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş, kentte yayın yapan Kanal Z'de Murat Altay'ın sunduğu Zonguldak'ın Nabzı programına katıldı. Canlı yayının başladığını fark etmeyen Keleş'in, "Erhan Çakmak’ı da şey yapacaksın. Üçü de a…  s... Zonguldak’ın” şeklinde küfürlü sözleri yayına yansıdı. Program sunucusu Altay, giriş anonsu yapmaya hazırlandığı sırada yayına yansıyan sözleri duyunca şaşkınlık yaşadı.
İl başkanı Keleş'in kastettiği Erhan Çakmak'ın ise aynı medya organına ait gazetede köşe yazarlığı yaptığı öğrenildi. 

'Espri' diyerek özür diledi
DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür dileyen Keleş, "30 Ocak tarihinde katılmış olduğum Murat Altay’la Zongudak’ın Nabzı Programında yaşanan talihsiz olayın üzüntüsü içerisindeyim. Murat beyle yaptığımız sohbetin devamı sırasında hiçbir kişi veya kurumu hedef almadan espri şeklinde sarf ettiğim sözlerim canlı yayına yansımış ve farklı yorumlara neden olmuştur. Üzgün olduğumun bilinmesini ister ve bu sebepten dolayı bütün samimiyetim ve içtenliğimle kamuoyundan, yayıncı kuruluştan ve Zonguldaklı hemşehrilerimizden özür dilerim" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 17 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel'in iddiası doğru mu CHP'deki istifalarda sarayın parmağı var mı?
İstanbul'da villaya şok baskın! Kadınları kullanıp uyuşturucu partisi düzenliyorlar
İbo Show'a damga vurdu! Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar olay oldu
Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 15. bölüm fragmanı
Akrep 9. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 30. bölüm fragmanı
Sol Yanım 10. bölüm fragmanı
Baraj 25. bölüm fragmanı