İstanbul'da villaya şok baskın! Kadınları kullanıp uyuşturucu partisi düzenliyorlar

İstanbul'un Kartal ilçesinde jandarma ekipleri bir şebekenin uyuşturucu madde imal etmek içinkiraladığı villaya operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda işlenmeye hazır vaziyette 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain ele geçirdi. Jandarmanın baskın anları kameralara yansıdı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; H.D.'nin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri kullanıma hazır hale getirerek torbacı olarak tabir edilen kişiler aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi alındı.

Uyuşturucu partisi düzenliyorlardı

Alınan bilgi üzerine H.D.'nin Kartal'da kiraladığı villa çevresinde fiziki takip ve istihbarı çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, H.D. ile birlikte H.A., E.Y., G.D., H.K. ve M.K.'nin yanlarında getirdikleri kişilerle sık sık villaya giriş çıkış yaptıklarını tespit etti.

Uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Jandarma ekipleri şüphelilerin villada olduğu esnada operasyon için düğmeye bastı. Piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu maddeleri torbacı tabir edilen şahıslara dikkat çekmeden dağıtmak ve villada düzenlenen uyuşturucu partilerine eleman temin etmek üzere kullandığı değerlendirilen kadın şüpheliler G.D. ve E.Y. de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A., H.K. ve M.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Villada yapılan aramalarda 100 litre sıvı metamfetamin, bin 200 gram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain, çok sayıda "bong" olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Dağıtımda kadın mı kullanıyorlardı?

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.