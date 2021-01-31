Özgür Özel'in iddiası doğru mu CHP'deki istifalarda sarayın parmağı var mı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel üç milletvekilinin istifalarını açıklarken kullandıkları ifadelere atıfla, "Bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal taleplerinin, düne kadar görev yapılan siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzgünce takip ettik” diyen Özel, “Dün olduğumuzdan bugün daha kararlıyız. Bugün yaşananların Saray tarafından ve tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki CHP'de dün 3 milletvekilinin istifasından sonra farklı iddialar ortaya atıldı. İstifalarda sarayın parmağı var mı? Milletvekilleri Muharrem İnce'nin partisine geçmek için mi istifa etti? Kılıçdaroğlu Babacan görüşmesi ne ifade ediyor? Hepsi ve daha fazlasını Gürkan Hacır ve Cem Küçük masaya yatırdı...