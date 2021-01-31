Boğa 1-7 Şubat haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat edin!

Boğa burcu 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarına göre, Boğalar bu haftaya Ay, Terazi Burcu’nda iken başlıyor. Ay'ın Terazi burcundaki hareketi ile kariyer konuları ön plana çıkıyor. Ancak diğer taraftan sağlığınıza dikkat. Boğa burcu 1-7 Şubat haftası haftalık yorumlarına göre, çarşamba gününe dikkat edelim. İşte Uygur Gür'ün 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarına göre Boğa burcunu bu hafta bekleyenler...

1-7 Şubat haftası Boğa burcunu neler bekliyor? Pazartesi itibari ile salı ve çarşamba akşamına kadar Ay Terazi burcunda olacak demek ki kariyer konuları ön plana çıkacak ayrıca sağlığınızda hassasiyet olabilir ve çarşamba günü de bir Ay Pluto karesi var yani iş ilişkilerinde ufak tefek gerilimler olabilir. Çarşamba akşamı ve perşembe, cuma Ay Akrep burcunda olacak orada artık ikili ilişkiler ön plana çıkıyor daha sosyal bir dönem olacak sizler için. Hafta sonu Ay Yay burcunda demek ki finansal kararlar, hesap, kitap konuları dikkat çekecek.