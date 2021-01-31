BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
POLİTİKA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye F-16'larını güçlendiriyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinde hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Demir, "F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü belirtti. Demir, uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini belirtti.

8 bin saatten 12 bin saate çıkarılacak

​Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Büyük skandal! Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş canlı yayında küfür etti
Özgür Özel'in iddiası doğru mu CHP'deki istifalarda sarayın parmağı var mı?
Samsun'da yürekler ağza geldi! Bir kadın fenalaşıp tramvay raylarına düştü
İbo Show'a damga vurdu! Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar olay oldu
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 15. bölüm fragmanı
Akrep 9. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 30. bölüm fragmanı
Sol Yanım 10. bölüm fragmanı