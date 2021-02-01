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Hilal Kaplan, Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, A Haber ekranlarında konuk olduğu Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk'te katıldığı canlı yayında yaşananları anlattı. Habertürk'te AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını belirten Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. İşte; Kaplan'ın ağzından o canlı yayında yaşananlar...

Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı.

Habertürk kanalında sürekli olarak AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını söyleyen Hilal Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. Kaplan ayrıca yayına bağlanmak için 1,5 saat bekletildiğini ifade eden etti.

İsmail Saymaz'ın Ergenekon haberlerini gösterdi

"İsmail Saymaz'ı parlatan da FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Eyüp Can'ın Radikal'idir" diyen Kaplan ayrıca İsmail Saymaz'ın Ergenekon döneminde yaptığı haberleri de ekranlarda gösterdi.

"Taraf'ta sadece 1 gün yazıyordum"

Hilal Kaplan ayrıca Taraf gazetesinde geçmişte sadece haftada 1 kez köşe yazısı yazdığını belirtti.

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