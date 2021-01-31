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Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandıkları anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kayıt yapan vatandaş, "Nereye gidiyor bu nesil?" diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, yürekleri sızlatan bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi. Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; çocukların ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görülüyor.

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