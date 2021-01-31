Pekmezli pelte nasıl yapılır eşsiz lezzet!

Pekmezli pelte tatlısı un helvasına benzese de ondan daha yumuşak bir kıvama sahiptir. Dikkat edilmesi gereken püf noktası ise servis ederken üzerine mutlaka ceviz serpilmesidir. İster ılık tüketin ister soğuk fakat bu tatlıyı mutlaka deneyin. Tatlınızda dilediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Eğer pekmeziniz yeterince tatlı değilse içine 2 yemek kaşığı şeker ilave edebilirsiniz. İşte pekmezli tatlısının malzemeleri ve yapılışı...

Malzemeler;

1 su bardağı pekmez, 5 su bardağı su, yarım su bardağı tahin, yarım su bardağı şeker, bir su bardağı un, bir su bardağı nişasta, 1 su bardağı ceviz, yeteri kadar hindistan cevizi.

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