BIST 1.473
DOLAR 7,31
EURO 8,88
ALTIN 433,26
MEDYA

Tövbeler Olsun 25. bölüm fragmanı

Tövbeler Olsun dizisi 25. yeni bölümüyle 7 Şubat 2021 Pazar akşamı TRT 1'de olacak. Tövbeler Olsun'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tövbeler Olsun 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Tövbeler Olsun'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Tövbeler Olsun 7 Şubat 2021 Pazar akşamı TRT 1'de...

Başarılı ama 'pinti' bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holdingin patronu Namzet Horanta’nın pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin 'hatme çiçeğim' diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra’yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Hilal Kaplan, Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı
Pekmezli pelte nasıl yapılır eşsiz lezzet!
Şanlıurfa’da depremler sonrası oluşan obruk korkuttu
Boğa 1-7 Şubat haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat edin!
Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu dansözlere taş çıkarttı
Koç 1-7 Şubat haftalık burç yorumları aşk hayatınız hareketleniyor!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türkiye F-16'larını güçlendiriyor
Büyük skandal! Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş canlı yayında küfür etti