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MEDYA

Survivor 2021'in yeni ismi Doğan Keser'in imza hareketi şaşkına çevirdi

Survivor 2021'in bu akşam ekrana gelecek olan 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yedek listeden yarışmaya dahil olan Doğan Keser'in yaptığı hareket herkesi şaşırttı.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2021'de peş peşe yaşanan sakatlıkların ardından yedek yarışmacılardan 3 kişi kadroya dahil oluyor. Yeni yarışmacılar, bu akşam ekrana gelecek olan 18. bölümde ilk oyunlarını oynayacak.

Zorlu parkurların ve ilginç yarışmacıların programdaki diyalogları ile adından söz ettiren yarışmada asil yarışmacı isimler arasında bir de yedek yarışmacılar kadrosu bulunuyor. Programın gidişatına göre Survivor yedek yarışmacılar programa sonradan dahil olabiliyor. Bu isimlerden bir tanesi de "Sensin diyen çocuk" olarak tanınan Doğan Keser oldu. Yeni bölüm fragmanında yer alan Doğan, imza hareketi olan ıslık çalma ile diğer yarışmacıları şaşkına uğrattı.

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