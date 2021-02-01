BIST 1.485
DOLAR 7,26
EURO 8,81
ALTIN 436,49
DÜNYA

Düğünde inanılmaz olay! Gelin damattan izin isteyip eski sevgilisine sarıldı

MALEZYA'da yayınlanan bir düğün videosu bütün dünyayı şaşırttı. Gelin, eski sevgilisine "son bir kez" sarılmak için damattan davetlilerin önünde izin istedi. Damat da izin verdi. Yetmedi bir de damat eski sevgiliye sarıldı.

Sosyal paylaşım platformu TikTok’ta paylaşılan ve kısa bir sürede paylaşım rekoru kıran video uluslararası kamuoyunun da ilgisini çekti. Bir düğünde çekilen görüntülerde gelin ve damat bir platform tepesinde davetlileri selamlarken, koronavirüs dolayısıyla maske takan bir erkek sahneye çıkıyor.

Bu sırada gelin damada dönerek, bu kişinin eski sevgilisi olduğunu söyleyerek “son bir kez daha sarılmak” için izin istiyor. Davetlilerin önünde eşini kıramayan damat izin verince gelin ile eski sevgilisi son bir kez sarılıyor. Bu sarılmanın ardından damat ile genç kadının eski sevgilisi tokalaşıyor. Fakat daha sonra damat da gelinin eski sevgilisine sarılıyor.

Bu video paylaşıldığı günden beri 2.5 milyondan fazla insan tarafından izlenirken sosyal medyada da tartışma başlattı. Bazı sosyal medya kullanıcıları düğünlerine eski sevgililerini çağırmayacaklarını söylerken, diğerleri de “Damadın ailesi böyle bir durumda ne düşünmüştür” diyerek olayın başka bir boyutunu gündeme getirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu: Torpil yok, kayırma yok, İstanbul İtfaiyesi'ne kadın itfaiyeciler geliyor
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Kefaret 12. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. bölüm fragmanı
Hilal Kaplan, Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı
Pekmezli pelte nasıl yapılır eşsiz lezzet!
Şanlıurfa’da depremler sonrası oluşan obruk korkuttu
İkizler 1-7 Şubat haftalık burç yorumları çarşambaya dikkat!
Boğa 1-7 Şubat haftalık burç yorumları sağlığınıza dikkat edin!
Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu dansözlere taş çıkarttı