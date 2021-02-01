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Gaziantep'ten pes dedirten haber! Camide namaz kılma taklidi yaparak cep telefonunu çaldı

GAZİANTEP’te bir hırsız namaz esnasında çalan telefonunu ayağının dibine bırakan kişinin telefonunu namaz kılma taklidi yaparak çaldı. 

Gaziantep'te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması esnasında çalıştığı taksi durağına yakın olan camiye öğlen namazını kılmak için giden taksi şoförü Adnan Yogun namaz kıldığı esnada telefonunu camiye giren hırsıza kaptırdı. Caminin güvenlik kamerasına anbean yansıyan akıl almaz hırsızlık olayı Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Hayri Zengin Camii'nde yaşandı. Safta namaza duran Yogun, çalmaya başlayan telefonunun sesini kısarak secdeye eğilirken ayağının dibine bırakıyor. O esnada Yogun'un arkasına gelen hırsız, namaz kılma taklidi yaparak Yogun'un arkasına oturuyor. Yogun'un secdeye gitmesini bekleyen hırsız, Yogun secdeye eğildiğinde telefonu alarak hızla camiden çıkıyor. 

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