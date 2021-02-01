İzmir'de peş peşe korkutan depremler

İzmir bu sabah beşik gibi salanıyor. Deprem korkusunu üzerinden atamayan İzmirliler bu sabah üst üste depremlerle sarsıldı. Bir saat içerisinde 4 şiddetinden büyük beş deprem meydana geldi. İzmir'de meydana gelen deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, sabah saatlerindeki depremlerin ardından kent genelinde tarama yapıldığını belirtti. Vali, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini kaydetti.

"Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı''

Alandaki taramaların sürdüğünü aktaran Köşger, "Depremlerde şu ana kadar can kaybı ya da hasar bilgisi ulaşmadı. Karaburun başta olmak üzere kent genelinde taramalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.