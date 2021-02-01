Yengeç 1-7 Şubat haftalık burç yorumları aşk gündeminizde!

Yengeç burcu 1-7 Şubat haftalık burç yorumları Ay Terazi burcunda başlıyor. Pazartesi günü aile ve ev konuları ön plana çıkacak. Yengeç haftalık burç yorumlarına göre, Salı günü de Ay Pluto karesi yaşanacak. İşte 1-7 Temmuz Yengeç haftalık burç yorumlarının detayları... 1-7 Şubat haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlenden çarşamba akşamına kadar Ay Terazi burcunda demek ki aile, ev, yuva konuları ön plana çıkıyor.

Çarşamba Ay Pluto karesi var orada ailevi konularda tatsızlık olabilir belki de ailede bir sağlık konusu olabilir. Çarşamba akşamı itibari ile Ay Akrep burcuna giriyor ve cumaya kadar orada olacak demek ki aşk dolu bir zaman başlıyor sizin için ebeveyn Yengeçler çocuklarınızla ilgili gündemler ön plana çıkabilir. Hafta sonu Ay Yay burcunda demek ki biraz günlük rutinlerinize odaklanacaksınız bazılarınızın aklı da bir yadan iş ortamında da olabilir.