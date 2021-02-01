1-7 Şubat Aslan haftalık burç yorumları ikili ilişkilere dikkat!

1-7 Şubat Aslan haftalık burç yorumları Hande Kazanova'nın anlatımıyla internethaber.com'da. 1-7 Şubat haftasında Koç burcunu neler bekliyor? Aslan burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında bu hafta hangi günler önemli? Aslan 1-7 Şubat haftalık burç yorumlarını merak edenler özellikle bu hafta çarşamba gününe dikkat. İşte Uygur Gür'ün 1-7 Şubat haftalık Aslan burcu yorumlarının detayları... 1-7 Şubat haftası Aslan burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlen itibari ile çarşamba akşamına kadar Ay Terazi burcunda olacak buda demek oluyorki iletişimcisiniz özellikle yakın çevre ilişkileri, kardeşler, yakın akrabalar onlarla ilgili bazı gündemleriniz olabilir.

Çarşamba günü bir Ay Pluto karesi var ona dikkat edin çünkü bu sizi ikili ilişkilerde zorlayabilir özellikle de yakın akrabalar, kardeşler, yakın arkadaşlar onlarla ilgili bir tatsızlık olabilir. Çarşamba akşamı itibari ile perşembe ve cuma Ay Akrep'te olacak aileyle ilgili konular ön plana çıkıyor. Hafta sonu Ay Yay burcunda aşkınızla vakit geçirebilirsiniz, ebeveynseniz çocuklarınızla güzel vakitler geçirebilirsiniz, sosyalleşebilirsiniz bazılarınız yatırım planları yapıyor olabilir bunlar oldukça dikkat çekiyor yükselen Aslan'lar.