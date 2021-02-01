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DÜNYA

Malezya'da düğünde eski sevgilisine sarılmak istedi damat da onay verdi

MALEZYA'da yaşandı... Düğünde çekilen TikTok videosunda, gelinin isteği herkesi şoka uğrattı. Gelin, müstakbel kocasına dönerek eski sevgilisine son kez sarılmak istediğini söyledi...

Malezya'da yapılan bir düğün sosyal medya sayesinde bir anda dünyada gündem oldu. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti. 

Dünyada 5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu. 

Düğüne davet edilen eski sevgili, çifti tebrik etmek için yanlarına geldi. 

Ancak gelinin farklı bir fikri vardı. Eski sevgilisine evlilik yeminini etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti. Kocası soruya olumlu cevap verince iki eski sevgili birbirlerine son kez sımsıkı sarıldı.

O anlara şahit olan çok sayıda kullanıcı farklı yorumlarda bulundu.

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