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1-7 Şubat Terazi haftalık burç yorumları duygusal bir dönem sizi bekliyor!

1-7 Şubat haftası Terazi burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün anlatımıyla 1-7 Şubat Terazi burcu yorumu...

1-7 Şubat Terazi haftalık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. Terazi burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında bu hafta hangi günler önemli? İşte Uygur Gür'ün 1-7 Şubat haftalık Başak burcu yorumlarının detayları... 1-7 Şubat haftası Terazi burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlen itibari ile Ay Terazi burcuna girecek çarşamba akşamına kadar Ay Terazi'de olacak yani sosyaliz, duygusalız, ilişkilere çok önem veriyoruz bunlar dikkat çekiyor.

Çarşamba günü bir Ay Pluto karesi var ikili ilişkilerde problemler yaratabilir çarşamba günü az iletişime geçin yükselen Teraziler. Çarşamba akşamı itibari ile Ay Akrep burcuna giriş yapacak perşembe ve cumada Ay Akrep'te buda tamamen maddi konuların ön plana çıkacağını gösteriyor. Hafta sonu Ay Yay burcunda yakın arkadaşlarınızla bir araya gelmek istiyorsunuz kardeşler, akrabalarla ilgili bir takım gündemler olabilir bunlar oldukça dikkat çekiyor. İletişim gezegeni Merkür Ayın 21'ine kadar Retro vaziyette geri harekette olacak buda demek oluyor ki ikili ilişkilerde sıkıntılar olabilir.

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