Milföy katmer nasıl yapılır pratik lezzet!

Sıcak sıcak sofralarınıza eşlik edecek yumuşacık katmer tarifimizi milföyden yaptık. Kahvaltılarınızın unutulmaz lezzeti olacak hem pratik hem lezzetli çat kapı gelen misafire sunulacak bir lezzet gerçek katmer tadında biz peynirli tercih ettik isterseniz başka malzemelerle de yapabilirsiniz. Ocakta çay demleninceye kadar pratik şekilde katmer tarifi hazırlamak isterseniz peynirli milföy katmer tarifimizi defterlerinize eklemeyi unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler;

1 adet kaymer için 1 adet kare milföy, 1 tatlı kaşığı lor peyniri (Yapacağınız katmer sayısına göre arttırabilirsiniz), sıvı yağ.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=8PQnpKkm45M&feature=youtu.be