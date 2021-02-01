Hindistan cevizli kakao topları nasıl yapılır tam bir atıştırmalık!

Hiç uğraştırmadan hazırlanacak atıştırmalıklar çekiyor canınız bu tarif tam size göre. O zaman biz size hiç düşünmeden, tam da bu anlara uygun bir şekilde, keyfinizce hazırlayabileceğiniz bir tarif önerelim hemen. Kakaolu top tarifi! Tarifin malzemeleri çok basit, hazırlanması daha da basit. Neredeyse 10 dakikanızı bile almayacak bu tarifin içini de dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz içerisine fındık, fıstık, toz Antep fıstığı, gibi farklı malzemeler ilave edebilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

4-5 Dilim kakaolu kek, iki yemek kaşığı hindistan cevizi yağı, 1 su bardağı ceviz, 2 yemek kaşığı bal, 3-4 kaşık süt, üzerini bulamak için yeteri kadar hindistan cevizi.

Mutfak İşleri Müdürü YouTube sayfası;

https://www.youtube.com/watch?v=oDsm5yTYLlE&feature=youtu.be