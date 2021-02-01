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Tekirdağ Çorlu'da araç çarpan kadının hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi’nde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçmek isteyen evli ve 1 çocuk annesi Sibel Demirdöken (40) adlı kadına Serkan A. idaresindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya savrularak ağır yaralanan Sibel Demirdöken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazanın ardından sürücü Serkan A., ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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