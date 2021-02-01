ABD'de polis 9 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıp biber gazı sıktı

ABD polisi yine bir şiddet olayıyla gündemde... New York eyaletinde 9 yaşındaki kız çocuğuna ters kelepçe takan polis, bununla da yetinmedi, "Babamı istiyorum" diye ağlayan çocuğun yüzüne biber gazı sıktı.

İddiaya göre; çocuğun annesi, kızının kendisine ve başkalarına zarar verebileceği gerekçesiyle polisten yardım istedi. Polisleri görünce kaçan çocuk, kısa sürede yakalandı. Çocuğa 9 polis memurunun müdahale ettiği görüntülerin yayınlanmasının ardından tepkiler çığı gibi büyüdü.

ABD'li emniyet yetkilileri, çocuğun kendisine zarar vermemesi için biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını savundu.