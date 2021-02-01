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DÜNYA

ABD'de polis 9 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıp biber gazı sıktı

ABD'den gelen polis şiddeti haberlerine bir yenisi eklendi. New York eyaletinde gerçekleşen olayda; 9 yaşındaki siyahi kız çocuğunun, "Babamı istiyorum" diye ağlamasına rağmen polis tarafından ellerinin kelepçelenerek biber gazı sıkıldığı görüntüler ülkede büyük infiale yol açtı.

ABD polisi yine bir şiddet olayıyla gündemde... New York eyaletinde 9 yaşındaki kız çocuğuna ters kelepçe takan polis, bununla da yetinmedi, "Babamı istiyorum" diye ağlayan çocuğun yüzüne biber gazı sıktı.

İddiaya göre; çocuğun annesi, kızının kendisine ve başkalarına zarar verebileceği gerekçesiyle polisten yardım istedi. Polisleri görünce kaçan çocuk, kısa sürede yakalandı. Çocuğa 9 polis memurunun müdahale ettiği görüntülerin yayınlanmasının ardından tepkiler çığı gibi büyüdü.

ABD'li emniyet yetkilileri, çocuğun kendisine zarar vermemesi için biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını savundu.

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