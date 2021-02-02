Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kozunu elinden aldı!

Erdoğan yeni anayasa çıkışıyla, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş isteyen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ PARTİ lideri Meral Akşener, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun elini kolunu bağlayan bir çıkış yaptı. Erdoğan, yeni anayasa çağrısında HDP'yi kurulacak masanın uzağında tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra AK Parti hukukçuları tarafından hazırlanan yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşacak. Perde Arkası programında Hadi Özışık bu konuları ve daha fazlasını masaya yatırdı...