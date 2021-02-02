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EGM, video paylaştı! Polis, Boğaziçi öğrencilerine 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' diyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Twitter'da TT olan 'Aşağı bakmayacağız' hashtagiyle ilgili video yayımladı. Polisin, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine, "Aşağı bak" değil, "Aşağıdan, aşağıdan, toplu gitmek yok" dediği duyuluyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolar sürerken her geçen gün tansiyon yükseliyor. Önceki gün Yol TV, polisin öğrenciye "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltı işlemi yaptığı yönünde video yayınlamıştı. Twitter’da da ‘Aşağı Bakmayacağız’ etiketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil binlerce kişi destek vermişti.

"Aşağı bak demedi"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün resmi Twitter hesabında olayın farklı açıdan çekilen bir videosunu yayımlayarak, polisin öğrenciye "Aşağı bak" demediğini açıklayarak "Polisimiz pandemi ortamında sadece yasadışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

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