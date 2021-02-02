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DÜNYA

Myanmarlı kadın spor yaparken darbenin ilk anlarını böyle kaydetti

MYANMAR'da Khing Hnin Wai, spor yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk anlarını kaydetti.

Myanmar’da dün gerçekleştirilen askeri darbe uluslararası gündeme otururken, darbenin ilk dakikalarında kaydedilen bir görüntü geniş yankı uyandırdı. Khing Hnin Wai adlı kadın spor yaparken, ülkede gerçekleştirilen darbenin ilk görüntülerini kaydetti.

Khing Hnin Wai’nın saniye saniye kaydettiği anlarda arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntüleri görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken, Wai, daha önce de bu şekilde çekimler yaptığını dile getirdi.

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