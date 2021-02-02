Fatih Altaylı'dan Hilal Kaplan'a sert salvolar! 'Çapulcu' deyip ekledi: 'Yine FETÖ'nün bir hesabı var'
Hilal Kaplan ile Fatih Altaylı arasında sert düello her gün dozunu biraz daha artırarak sürüyor. Fatih Altaylı son olarak Hilal Kaplan ve beraber hareket ettiğini savunduğu ekibi "çapulcular" olarak suçlayıp İktidarın bunlarla arasına mesafe koyduğu için böyle saldırılarla yeniden göze girmeye çalıştıklarını iddia etti.
Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Habertürk yazarı Fatih altaylı arasındaki sert polemik sürüyor. Hilal Kaplan'ın Habertürk'te yayımlanan “Enine Boyuna” programındaki çıkışının ardından başlayan polemikte Fatih Altaylı isim vermeden Hilal Kaplan'a "çapulcu" dedi.
TV5’te Hasan Basri Akdemir ile Mustafa Deniz’in sunduğu “4. Güç” programına katılan Altaylı, “Hükümetin bu gibi çapulcularla fazla iş kotaracağını zannetmiyorum” diyen Altaylı, “Bunlarla arasına mesafe koyduğunu hissediyorum” ifadelerini kullandı. Altaylı şöyle devam etti:
"Belki de bu anlamsız, şu an için nedenini kimsenin anlayamadığı saldırının ardında belki de iktidar nezdinde eskiden var olduğunu zannettikleri yakınlığı yeniden tesis etmek için belki de bize sarmak, 'onlar bağımsız, biz onlara saldırıyoruz işte. Fatih Altaylı size muhalif onun için onu böyle hedefe koyuyoruz' deyip yeniden yaranma çabası olabilir. Ancak Türkiye'de aklı başında herhangi bir iktidarın bu saatten sonra bu gibi karanlık tiplerle, karanlık gruplarla yeniden iş yapma ihtimali yok..."
Bir reform sürecine girme ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde normalleşme ihtimalinin bunları rahatsız ettiğini savunan Fatih Altaylı, "Bunlar istiyorlar ki Türkiye kopsun, Türkiye yalnız kalsın, Türkiye'nin etrafı sarılsın, nihayetinde Suriye’de bir Kürt Devleti ve içeride çatışma ortamı oluşsun” diye konuştu.
“Yine 'FETÖ’nün bir hesabı var' diye düşünüyorum” diyen Altaylı, “Bunlar; Türkiye’ye ait olmadığı net olan istihbarat örgütlerinin maksatlı kullandığı tipler” ifadelerini kullandı.
Tartışma nasıl başladı neler oldu?
HaberTürk TV'de yayımlanan 'Enine Boyuna' programına telefonla bağlanan Hilal Kaplan, “Burada bir mizansen var. Genelde HaberTürk’te bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim" dedi.
Kaplan, "Hülya Hökenek siz Öcalan’la Beyrut’ta Fatih Altaylı’yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı ile bağlantınız sebebiyle HaberTürk’tesiniz. Bunun üzerinden de hâlâ daha geçmişi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuzu söyleyen mesajlarınızı var. Siz böyle birisiniz." diye konuştu.
Fatih Altaylı, Kaplan'a 20 Mart 2009 yılına ait Habertürk gazetesinin manşetiyle cevap verirken, "En güçlü zamanında biz bu manşetleri atarken Taraf'ta fetö kıçı yalayanlarla muhatap olmayacağız elbette" diye cevap verdi. Habertürk'ten Kaplan'a başka cevaplar da geldi.
Hilal Kaplan bunun üzerine "HaberTürk'e çağrımı yineliyorum: Tek tek gelmeyin, topunuz gelin!" Ne olmuştu?