Fatih Altaylı'dan Hilal Kaplan'a sert salvolar! 'Çapulcu' deyip ekledi: 'Yine FETÖ'nün bir hesabı var'

Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Habertürk yazarı Fatih altaylı arasındaki sert polemik sürüyor. Hilal Kaplan'ın Habertürk'te yayımlanan “Enine Boyuna” programındaki çıkışının ardından başlayan polemikte Fatih Altaylı isim vermeden Hilal Kaplan'a "çapulcu" dedi.

TV5’te Hasan Basri Akdemir ile Mustafa Deniz’in sunduğu “4. Güç” programına katılan Altaylı, “Hükümetin bu gibi çapulcularla fazla iş kotaracağını zannetmiyorum” diyen Altaylı, “Bunlarla arasına mesafe koyduğunu hissediyorum” ifadelerini kullandı. Altaylı şöyle devam etti:

"Belki de bu anlamsız, şu an için nedenini kimsenin anlayamadığı saldırının ardında belki de iktidar nezdinde eskiden var olduğunu zannettikleri yakınlığı yeniden tesis etmek için belki de bize sarmak, 'onlar bağımsız, biz onlara saldırıyoruz işte. Fatih Altaylı size muhalif onun için onu böyle hedefe koyuyoruz' deyip yeniden yaranma çabası olabilir. Ancak Türkiye'de aklı başında herhangi bir iktidarın bu saatten sonra bu gibi karanlık tiplerle, karanlık gruplarla yeniden iş yapma ihtimali yok..."

Bir reform sürecine girme ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde normalleşme ihtimalinin bunları rahatsız ettiğini savunan Fatih Altaylı, "Bunlar istiyorlar ki Türkiye kopsun, Türkiye yalnız kalsın, Türkiye'nin etrafı sarılsın, nihayetinde Suriye’de bir Kürt Devleti ve içeride çatışma ortamı oluşsun” diye konuştu.

“Yine 'FETÖ’nün bir hesabı var' diye düşünüyorum” diyen Altaylı, “Bunlar; Türkiye’ye ait olmadığı net olan istihbarat örgütlerinin maksatlı kullandığı tipler” ifadelerini kullandı.