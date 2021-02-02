BIST 1.516
DOLAR 7,16
EURO 8,63
ALTIN 425,85
GÜNCEL

45 günde tamamlandı! İstanbul’un pandemi hastanesi uydu görüntülerine yansıdı

45 günde Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin yapım aşamaları uydu görüntülerine yansıdı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Hastanenin yapım aşamaları ise uzaydan görüntülendi. İlk fotoğrafta hiçbir çalışmanın olmadığı hatta uçakların pisti görülüyor. İkinci fotoğrafta ise hastanenin çatılarının yapıldığı ve kapladığı alanın ortaya çıktığı belli oluyor. Üçüncü fotoğrafta çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılmış hali görülürken, son fotoğrafta ise otoparkta onlarca aracın dizili olduğu belli oluyor.

432 yoğun bakım yatağı var
Toplam 125 bin metrekare alana kurulan hastanenin 75 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Toplam bin 8 yatak kapasitesi olan hastanenin 432 yoğun bakım yatağı bulunuyor. İçinde 16 ameliyathane, 4 mr, 2 x-ray ve 4 tomografi odası bulunuyor. Ayrıca hastanenin 500 araçlık büyük bir otoparkı da bulunuyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 3 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
EGM, video paylaştı! Polis, Boğaziçi öğrencilerine 'Aşağı bak' değil, 'Aşağıdan' diyor
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Myanmarlı kadın spor yaparken darbenin ilk anlarını böyle kaydetti
İzmir’i sel vurdu: Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı
Ayhan Bilgen hükümetle iş birliği mi yaptı? Yeni bir çözüm süreci mi istiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin kozunu elinden aldı!
Avukat online duruşmada kamerayı açık unuttu! Müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı!
Son Yaz 6. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 48. bölüm 2. fragmanı
Alev Alev 13. bölüm fragmanı