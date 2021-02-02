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Akrep haftalık burç yorumları 1-7 Şubat finansal konular ön planda!

Akrep haftalık burç yorumları 1-7 Şubat haftası için neler söylüyor? Akrep burcu 1-7 Şubat haftalık aşk, para, kariyer ve sağlık yorumlarının detayları...

Uygur Gür, 1-7 Şubat Akrep burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Akrep burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Akrep burçları için çarşamba gününe dikkat diyor. Zira çarşamba günü Akrep burçlarını Ay Pluto karesinden etkilenecek. İşte bu hafta Akrep burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

1-7 Şubat haftası Akrep burcunu neler bekliyor? Pazartesi öğlen itibari ile Ay Terazi burcuna giriş yapacak salı ve çarşamba akşamına kadar orada biraz takıntılı ve endişeli olacaksınız özellikle de çarşamba günü Ay Pluto karesi diyor ki bu konuları içimde büyütücem üst seviyeye çıkartacağım sakin olun yükselen Akrepler! Çarşamba akşamı Ay Akrep burcuna geçiş yapacak perşembe ve cuma Ay Akrep'te artık duygusalsınız, insanlarla duygularınızı paylaşmak istiyorsunuz bunlar oldukça dikkat çekiyor. Hafta sonu da Ay Yay burcunda demek ki kendinizi alışverişe verme eğilimindesiniz ve finansal konular ön plana çıkacak.

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