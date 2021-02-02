Eski bakan Rifat Serdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki tehdit içerikli sözleri

Daha önce belediye başkanı, milletvekili ve sağlık bakanı olarak görev yapan Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu, TELE 1'de katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

'Boğaziçi Direnişi Sürüyor' başlığı altında değerlendirmelerde bulunan Serdaroğlu, "Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Yarın yapayalnız kalacaksın. Bunların tarihte onlarca yüzlerce örneği var. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir" dedi.