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Hastaneye kaldırıldı! Mahmut Tuncer'den üzen haber: Kalbinde...

Sevilen sanatçı Mahmut Tuncer yüksek tansiyon şikayetiyle geçtiğimiz gece hastaneye kaldırıldı.

59 yaşındaki usta sanatçı önceki akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak'taki özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer, gece tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirterek "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

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