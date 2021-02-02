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İNTERNETHABER TV

Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den bomba röportaj!

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen İnternethaber'e konuştu. HDP ve Selahattin Demirtaş'a dair söyledikleri HDP ile yollarının ayrıldığı mesajını veriyor!

Ayhan Bilgen'den çok ama çok önemli açıklamalar geliyor cezaevinden. HDP'ye, Selahattin Demirtaş'a, PKK'ya... adeta ateş püskürüyor. Peki Ayhan Bilgen bu eleştirileri neden bugün yapıyor? Sözleri sadece eleştiri mi, yoksa HDP'den kopmanın sinyali mi? Bir dizi soru hazırladım, kendisine gönderdim. Bir değil, bir çok MANŞET çıktı Ayhan Bilgen röportajından.

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