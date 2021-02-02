Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'den bomba röportaj!

Ayhan Bilgen'den çok ama çok önemli açıklamalar geliyor cezaevinden. HDP'ye, Selahattin Demirtaş'a, PKK'ya... adeta ateş püskürüyor. Peki Ayhan Bilgen bu eleştirileri neden bugün yapıyor? Sözleri sadece eleştiri mi, yoksa HDP'den kopmanın sinyali mi? Bir dizi soru hazırladım, kendisine gönderdim. Bir değil, bir çok MANŞET çıktı Ayhan Bilgen röportajından.