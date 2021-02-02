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Kız arkadaşı sosyal medya hesaplarından engelleyince intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'de, iddiaya göre kız arkadaşı tarafından sosyal medya hesaplarından engellenen şahıs, intihar girişiminde bulundu.

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Olay, Artuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, kız arkadaşıyla tartışma yaşadı. Kız arkadaşının cep telefonlarına cevap vermeyip sosyal medya hesaplarından da engellemesi üzerine şahıs, 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi. İntihar etmekten vazgeçen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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