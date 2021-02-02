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Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak! Rami Kışlası'nda sona yaklaşılıyor

Demirören Haber Ajansı

 EYÜPSULTAN'da 250 yıllık geçmişe sahip Rami Kışlası'nı, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan projede sona yaklaşılıyor. Kütüphanenin 10 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.

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Rami Kışlası'nın caddeye bakan kısmında kaba inşaat tamamlanmak üzere. İnşaat alanında hummalı bir çalışma sergileniyor. Restorasyon çalışmaları  2014 yılının 9. ayında başlayan kışlanın, bünyesinde barındırdığı müze, kütüphane ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle İstanbul'un en önemli çekim noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak. Kütüphanenin 10 milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor.

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