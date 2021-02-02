BIST 1.509
DOLAR 7,19
EURO 8,66
ALTIN 425,69
HABER /  YEREL

Melek İpek'in iddianamesi kabul edildi! Savcı 'meşru müdafaa yok' dedi müebbet istedi

ANTALYA'da kocası Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31) yargılanmasına yönelik hazırlanan iddianamede savcı, olayın meşru müdafaa olmadığı belirterek sanık İpek'in ömür boyu hapis cezasıyla yargılanıp tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Abone ol

Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, eşi kasten öldürmek suçundan sanığın ömür boyu hapsi istendi.

Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay: ​Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ., annenin yakınlarına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Türkiye yüzde 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Darbe girişimi davasında ceza yağdı! Eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl 6 ay
İğrenç olay! Gece yolda görüp aracına aldı genç kıza kabusu yaşattı
13 Şubat ne kandili var Diyanet 2021 dini günler
Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması
İstanbul'da 7 şiddetinde veya üzerinde deprem olabilir! Prof. Dr. Haluk Özener uyardı
İzmir'i sel vurdu durum çok kötü! 1 kişi hayatını kaybetti
Ardahan'da kurt üniversite kampüsüne indi
Yorumlar 5 yorum