Galatasaray'dan Gedson Fernandes açıklaması

Galatasaray, yeni transfer Gedson Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Galatasaray'ın transferi Gedson Fernandes, dün İstanbul'a ayak bastı. Koronavirüs testi pozitif olan Fernandes havalimanında özel ambulansla karşılandı. Bugün ise Sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Fernandes'in iki PCR testinin de negatif çıktığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ,"Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir." denildi.