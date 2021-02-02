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HABER /  SAĞLIK

Mersin'de koronavirüs aşıları kayboldu soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı

MERSİN İl Sağlık Müdürlüğü, Toros Devlet Hastanesi'nde 24 doz aşının kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

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Toros Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları için getirilen ilk parti Sinovac koronavirüs aşısının yetmemesi üzerine sayım yapıldı. Sayımda, 24 doz aşının kaybolduğu tespit edildi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, kaybolan aşılarla ilgili soruşturma başlattı.

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