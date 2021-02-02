İstanbul Valiliği'nden flaş gözaltı açıklaması 159 kişiden 101'i Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan 159 kişiden 101'inin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 kişinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediği açıklandı.

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İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. " ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması sonrası başlayan protestolar bir aydır sürüyor. Rektörlük binasının bulunduğu ve öğrencilerin bir aydır protesto için çeşitli etkinlikler düzenlediği Güney Kampüs'e polis girdi. Oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale edildi.

Gün içinde üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği çadırların bulunduğu alana yerel saatle 21.30'da giren polis, "Saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamıştır" anonsu yaptı.

Ardından öğrencilerin kampüsten yaptığı canlı yayınların bir kısmını sonlandıran polis, oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale etti. Gündüz saatlerinde gözaltına alınan 108 kişiye ek olarak akşam saatlerinde 51 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin 98'i, ifadelerinin ardından 2 Şubat'ta sabaha karşı serbest bırakıldı.