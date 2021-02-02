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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine çağrı var! "Tuzağa düşmeyin..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili öğrencilere "Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin..." çağrısı yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili çarpıcı uyarı geldi. Öğrencilere "Tuzağa düşmeyin..." diyen Bakan Soylu, "Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var" deyip Twitter hesabından şu çağrıyı yaptı:

- Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

- Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

- Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin...

Sizden beklentimiz, bilimsel başarı,
Sizden beklentimiz, okul başarısı,
Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlanmanızdır.

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